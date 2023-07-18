تعرف على أماكن الازدحام بشوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم

رصدت متابعات الإدارة العامة للمرور بعض الكثافات المرورية على الطرق الرابطة بمحافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء، وجاءت الطرق كالتالي:

- المحور من الدائري إلى ميدان لبنان وكوبري أكتوبر من التحرير للمعلق.

- الدائري من مخرج السخنة للمقطم ومن قبل نزلة الصحراوي للوصلة ومن قبل نفق السلام للمرج.

- من قبل كوبري أكتوبر للطيران والعكس ومن كوبري الفردوس إلى نفق الأزهر ومن حديقة الأزهر اتجاه الكورنيش.

- كوبري أكتوبر من المهندسين اتجاه مدينة نصر والعكس.

- المحور من كوبري 15 مايو اتجاه الصحراوي والعكس.

- الأوتوستراد من زهراء المعادي للدائري والعكس.

- ومن كوبري أكتوبر للنادي الأهلي والعكس وعند منشأة ناصر.

- كورنيش المعادي في الاتجاهين.

شارع قصر العيني اتجاه ميدان التحرير.

- ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد.

- كوبري قصر النيل.

وفي السياق كثفت الإدارة العامة للمرور، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظا على سلامة الجميع من الخطر.

كما دفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ووجه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة.