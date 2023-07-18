مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

فقد أنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات، مرتفعًا بمقدار 32ر76 نقطة، أو 2ر0%، ليصل إلى 35ر34585 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 37ر17 نقطة، أو 4ر0%، ليصل إلى 79ر4522 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 25ر131 نقطة، أو 9ر0%، ليصل إلى 95ر14244 نقطة.