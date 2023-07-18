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الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.
فقد أنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات، مرتفعًا بمقدار 32ر76 نقطة، أو 2ر0%، ليصل إلى 35ر34585 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 37ر17 نقطة، أو 4ر0%، ليصل إلى 79ر4522 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 25ر131 نقطة، أو 9ر0%، ليصل إلى 95ر14244 نقطة.

الأسهم الأمريكية تغلق على صعود ستاندرد أند بورز