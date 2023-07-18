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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شريف حسن: احتفال الأهلي بأغنية "سطلانة" فكرتي وتدعم المحتوى الرقمي للكاف

طاهر محمد طاهر لاعب
طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي
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قال شريف حسن مدير التسويق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بأن أغنية سطلانة التي تم الاحتفال بها من جانب لاعبي الأهلي بقيادة طاهر محمد طاهر كان متفقا عليها.

وأضاف شريف حسن في تصريحات تليفزيونية "كان هناك اتفاق مع الأهلي والوداد في حال الفوز بالبطولة الاحتفال بأغنية سطلانة دون النظر عن هوية الفريق الفائز باللقب".

وتابع "نهائي دوري أبطال إفريقيا جاء في المرتبة الثانية من حيث التفاعل على المستوى العالمي وذلك بعد دوري أبطال أوروبا في المركز الأول".

وأكمل "الاحتفالات بعد المباريات أصبحت من خطط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاستراتيجية التسويقية في كأس إفريقيا، وكانت ضمن خططي من أجل جلب المنتجين".

وزاد "التسويق الرقمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم يلزم الأندية بنفيذ بعض مواد التصوير بالموسيقى وهي تخدم المحتوى الرقمي للاتحاد الإفريقي".

واختتم "هذه الخطة حققت نجاح 2700% من موعد إنتاجها بأسبوع واحد فقط من المباراة  وحققت 15 مليون مشاهدة للكاف فقط".

شريف حسن الوداد الأهلى دوري أبطال أفريقيا