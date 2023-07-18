شمعة: إعداد خطة لتكثيف حملات الضبطية القضائية لضبط سارقي التيار الكهربائي

قال المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء إن كمية الطاقة الكهربائية المسروقة بلغت نحو 512 مليون كيلو وات وذلك بقيمة مليار و 262 مليون جنيه مشيرا إلى أن ضبط تلك المحاضر ساهم في تقليل نسب فقد الطاقة بالشركة بنحو 1.3%.

وأضاف أنه خلال العام المالي الماضي في الفترة من 1 يوليو 2022 وحتى 30 يونيو 2023 تم تحرير مليون و 664 ألفا و 578 محضر سرقة تيار كهربائي في النطاق الجغرافي للشركة بمحافظات المنيا والفيوم وبني سويف وأسيوط والوادي الجديد.

وأوضح شمعة أنه تم إعداد خطة لتكثيف حملات الضبطية القضائية لضبط سارقى التيار الكهربائى ومخالفين شروط التعاقد بالنطاق الجغرافي للشركة مؤكدا على عدم التهاون مع أى مخالف يحاول التعدى على الشبكة الكهربائية لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين واستقرار التغذية الكهربائية.

وأكد شمعة أن هناك تنسيقا تاما مع مباحث شرطة الكهرباء المحافظات التابعة للشركة لتكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى وتوقيع الغرامات المالية وتحصيلها بشكل فورى أولا بأول للحفاظ على حق الشركة.