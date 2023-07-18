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الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء : عودة التيار الكهربائي لجميع المناطق بمدينة العبور

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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أعلن المهندس حسام الدين عفيفى رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عن عودة التيار الكهربائي لجميع المناطق بمدينة العبور  بعد انقطاعه عن بعض المناطق بالمدينة موضحا أنه تم إصلاح العطل في وقت قياسي.

وأوضح رئيس الشركة في تصريحات اليوم  أن انقطاع التيار الكهربائي ناتج عن انسحاب جهد محطتى محولات العبور 1، 3 جهد 220 ك.ف.أ منذ ما يقرب من ٣ ساعات ماضية مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المناطق بالعبور .

وأضاف رئيس الشركة أن فرق الصيانة قامت بإصلاح عطل محطة محولات العبور 1 بعد انقطاع التيار بربع ساعة فقط لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إصلاح عطل محطة محولات العبور 3 منذ قليل.

وأضاف عفيفي أن هناك تنسيقا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ممثلة فى منطقة القاهرة لنقل الكهرباء مع قطاعات شبكات الشركة حتى تم إعادة التيار الكهربائي لجميع المناطق بمدينة العبور.

الكهرباء أماكن انقطاع التيار الكهربائي