وزير الخارجية المالديفي: جزر المالديف لن تكون موطنا لقواعد عسكرية أجنبية

صرح وزير الخارجية المالديفي عبدالله شهيد، يوم الاثنين، بأنه لا يمكن إنشاء أي قاعدة عسكرية أجنبية في جزر المالديف، لأن دستور البلاد يحظرها.

وقال وزير الخارجية المالديفي، في تصريحات خاصة لوكالة "تاس" الروسية: بموجب دستورنا، لا يمكن إنشاء قواعد عسكرية أجنبية في جزر المالديف"، موضحا أنه "تم إدخال التعديلات ذات الصلة على الدستور في عامي 1998 و2008"، مشددًا على أنه "لذلك السبب، لا يمكن طرح مثل هذه الاقتراحات.

وأضاف الوزير: بموجب المادة 251 من دستور جزر المالديف، لا يجوز استخدام أي جزء من أراضي جزر المالديف لأغراض عسكرية أجنبية.

وأشار إلى أن جزر المالديف وروسيا تتمتعان بعلاقات جيدة للغاية، وتحافظان على مستوى عالٍ من التعاون، متابعًا: لدينا علاقات جيدة للغاية مع روسيا، ويُعتبر مستوى التنسيق والتعاون مع موسكو رائعًا.