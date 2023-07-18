مؤشر بورصة مسقط ينخفض 0.25 %

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" أمس الإثنين عند مستوى 4757.65 نقطة منخفضًا 11.9 نقطة وبنسبة 0.25 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4769.54 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و713 ألفًا و66 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 32.2 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و51 ألفًا و960 ريالًا عُمانيًّا.