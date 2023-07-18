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الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر بورصة مسقط ينخفض 0.25 %

بورصة مسقط
بورصة مسقط
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أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" أمس الإثنين  عند مستوى 4757.65 نقطة منخفضًا 11.9 نقطة وبنسبة 0.25 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4769.54 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و713 ألفًا و66 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 32.2 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و51 ألفًا و960 ريالًا عُمانيًّا.

بورصة مسقط انخفاض الاسهم اامتداولة