مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام أمس الإثنين عند مستوى 1,980.36 بارتفاع قدره 0.88 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 772.17 بانخفاض قدره 1.46 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و204 آلاف و740 سهما بقيمة إجمالية قدرها 596 ألفا و839 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 81 صفقة.