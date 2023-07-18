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الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام أمس الإثنين عند مستوى 1,980.36 بارتفاع قدره 0.88 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 772.17 بانخفاض قدره 1.46 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و204 آلاف و740 سهما بقيمة إجمالية قدرها 596 ألفا و839 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 81 صفقة.

بورصة البحرين تباين الأسهم المتداولة