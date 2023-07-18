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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بلينكن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية "غير مقبول"

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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قالت الولايات المتحدة إن إعلان روسيا انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية "غير مقبول"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن "نتيجة ما قامت به روسيا اليوم من استخدام الغذاء كسلاح.. سيجعل وصول الغذاء إلى الأمكنة المحتاجة أكثر صعوبة إضافة الى زيادة الأسعار".

وأضاف أنتوني بلينكن "خلاصة القول إن ما حصل غير مقبول".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في الإفادة اليومية، عن توقف صفقة الحبوب اليوم، وأكد على إمكانية عودة روسيا إليها على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.

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