بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية أمس الإثنين على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.08 %، عند 11.537,16 نقطة

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.1 % ليستقر عند 934,82 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.08 % بمجموع 863,63 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.1 % بمجموع 10.635,5 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 103 ملايين درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 597 مليار درهم مغربي.