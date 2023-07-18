بين الرفض والتمني وشرف المشهد الواحد.. مواقف النجوم من مشاركة «الزعيم» الفنية

جاءت تصريحات الفنان محمد هنيدى فى لقائه التليفزيونى الأخير بالكشف عن رفض دور أمام الزعيم عادل إمام، لتفتح الباب لكثير من المواقف المتباينة لزملائه من الوسط الفنى، القليل انضم لكتيبة الرافضين ولكل منهم أسبابه الخاصة.

فمنهم من تمنى العمل مع الزعيم ولم ينل الفرصة وهم كثر، ومنهم ارتضى شرف لقاء عادل إمام فنيًا وقبل بمشهد واحد رغم نجوميته حتى تكتب فى تاريخه الفنى أنه شارك هرما فنيا مثله.

وفى كل من تلك الحالات يظل الزعيم عادل إمام هو المعادلة الفنية الأعظم، على المستوى الفنى، ودوام استمرارية التربع على القمة بأرقام عجز الكثير من الوسط الفنى الوصول إليها، وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز أسماء الفنانين ومواقفهم من العمل مع الزعيم عادل إمام فنيًا..

محمد هنيدى: «روحت لحد عنده واعتذرت»

كشف الفنان محمد هنيدى، أنه رفض دورا في فيلم للزعيم عادل إمام، بعد ظهوره مع الزعيم فى فيلم «بخيت وعديلة».

وتابع «هنيدى»، أنه وجد الدور لن يضيف له، ولم يكن يرغب فى الدور، وعلى الفور توجه إلى الفنان عادل إمام وسأله: «هل لو اتعرض على حضرتك دور مش عاجبك هتعمله»، ليرد الزعيم: «لا طبعًا وإوعى تعمل دور مش عايز تعمله».

واختتم «هنيدى»: «القعدة كلها مكملتش دقيقتين، والفنان عادل إمام نجم كبير وعظيم وفاهم كويس فى الشغلانة».

وقدم الفنان محمد هنيدى مع الزعيم أفلام «بخيت وعديلة، والمنسى».

سامح حسين: «تخيل رفضت دور مع الزعيم»

علق الفنان سامح حسين، على رفضه العمل مع عادل إمام فى مسلسل «فلانتينو»، وأكد أن عادل إمام هو زعيم المهنة، وأتمنى حينما تتم إتاحة الفرصة أن يكون دورا مميزا وذلك لحبى الشديد له.

وتابع «حسين»، فى تصريحات تليفزيونية: «لقيت إنى مش مؤثر فى الدور إللى اتعرض عليا، ولا هبقى مبسوط».

وكشف عن أن الزعيم غضب منه بعد رفض العمل معه، ولا يوجد أى تواصل منذ ذلك الوقت حتى الآن، وعلق مستنكرًا قراره: «تخيل أنا رفضت دور مع الزعيم عادل إمام».

طلعت زكريا: «مش هشتغل تانى مع عادل إمام»

أعلن الفنان طلعت زكريا، عن عدم العمل مع الزعيم عادل إمام مرة أخرى.

وتابع «زكريا»، فى العديد من التصريحات التليفزيونية، أنه اكتفى بالظهور مع الزعيم عادل إمام فى آخر عمل وهو مسلسل «العراف»، وأن سبب القرار أنه فى مسلسل «العراف»، كانت هناك «لزمة»، داخل العمل من ارتجال طلعت زكريا، ولكن رفضها الزعيم طوال الوقت، مما شجعه على اتخاذ القرار بعدم العمل مع الزعيم.

ثم ظهر الفنان طلعت زكريا فى لقاء تليفزيونى آخر واعتذر للزعيم ووصف نفسه أنه تجاوز وتجنى على الزعيم، وأنه تفاجأ بدخول الزعيم لوكيشن أحد أعمال «زكريا» الفنية، ليشجعه بعد كل التصريحات الهجومية عليه.

واختتم «زكريا»: «حسيت إنى صغير أوى، والزعيم قالى كلمة واحدة لما اعتذرتله، أنا كبير يا طلعت»، فى إشارة منه أنه لا تؤثر فيه تلك المواقف.

دريد لحام: نجوم العرب يتمنون العمل مع «الزعيم»

فى كل لقاءات الفنان السورى الكبير والقدير دريد لحام، يكرر تصريحاته بحلم العمل مع الزعيم عادل إمام، بل وصل الأمر أنه كشف فى لقاء تليفزيونى له بقناة «العربية» أنه يحلم بالعمل مع الفنان عادل إمام منذ 26 عامًا، وأنه ما زال ينتظر تحقيق الحلم.

وتابع «لحام»، خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى: «لم أفقد الأمل فى العمل مع الزعيم عادل إمام».

منة فضالي: «حلم حياتى أمثل ولو مشهد مع عادل إمام»

كشفت الفنانة منة فضالى فى لقاء تليفزيونى لها، عن أن حلم حياتها فنيًا أن تقف أمام الزعيم عادل إمام ولو بمشهد واحد فقط.

وتابعت «فضالي»: «عادل إمام ده تاريخ كبير وحاجة عظيمة، وأهم حاجة فيه أنه دايمًا بيطلع ناس جديدة».

إيمان العاصى: «نفسى أمثل مشهد مع عادل إمام»

ظهرت الفنانة إيمان العاصى فى لقاء تليفزيونى ببرنامج «مساء الإمارات» على قناة الظفرة، وكشفت من خلاله عن حلم الوقوف أمام الزعيم عادل إمام.

وتابعت «العاصى»: «نفسى أقف قدام عادل إمام ولو في مشهد واحد، ويبقى فى تاريخى الفنى إنى وقفت في مشهد قدام القيمة الفنية الكبيرة دى الزعيم عادل إمام».

محمد نجاتى: «أتمنى أشتغل مع الأستاذ عادل إمام»

ظهر الفنان محمد نجاتى فى لقاء تليفزيونى، وأكد خلال لقائه أنه يتمنى أن يعمل مع الزعيم عادل إمام فى عمل فنى واحد.

وتابع «نجاتى»: «طول الوقت نفسى أقف قدام الزعيم عادل إمام وأمثل وأشوف الراجل ده بيجسد الأدوار إزاي عن قُرب، وإزاى قدر يحقق كل النجومية دى وطول السنين دى».

واختتم «نجاتى» بقوله: «لسه عندى أمل إن حلمى يتحقق وأشتغل مع الزعيم عادل إمام، وأتعلم منه كمان».

رابى عمرو سعد.. حلم كل الأجيال

لم يكن الزعيم عادل إمام، حلمًا فنيًا لنجوم الصف الأول أو حتى السابقين فقط، لتمنى الوقوف أمامه ولكن نجومية الزعيم الطاغية والتاريخ الفنى الاستثنائى، جعل حتى شباب مقتبل العمر الفنى يحلمون أيضًا لقاء الزعيم فنيًا.

وأكد رابى عمرو سعد، نجل الفنان عمرو سعد فى لقاء تليفزيونى له أنه يتمنى العمل مع الزعيم عادل إمام والوقوف أمامه.

أحمد حلمى.. شرف المشهد الواحد مع «الزعيم»

رغم النجومية الكبيرة للثنائى الاستثنائى الفنان أحمد حلمى وزوجته الفنانة منى زكى، إلا أنهما شاركا الزعيم عادل إمام فى مشهد واحد فقط، كضيوف شرف فى فيلم «التجربة الدنماركية».

وعلق الزعيم عادل إمام فى استضافته مع الإعلامية هالة سرحان: «اتصلت بأحمد وقولتله أنا عايزك أنت ومنى فى مشهد فى فيلمى الجديد، وتطلعوا بنفس حقيقتكوا منى زكى وأحمد حلمى».

تابع «الزعيم»: «الحقيقة رد عليا أحمد حلمى وقالى إنت تؤمرنا يا أستاذ وده شرف لينا، وفعلًا حضروا وعملوا المشهد وكان من أميز المشاهد فى الفيلم».

واختتم الزعيم: «أنا إللى أخرجت المشهد وكانت فكرته أحمد عايز يخرج مع منى مراته والإتنين فنانين ونجوم كبار، فبيقولها أنه اختار ليها أهدى مطعم فى البلد، وفى الوقت ده ولادى كانوا بيكسروا المطعم فى خناقة، وطلع المشهد كوميدى جدًا والناس حبته».

من جانبه؛ أكد الفنان أحمد حلمى، أنه حقق أحد أهم أحلامه الفنية بالوقوف أمام الزعيم ولو بمشهد واحد كضيف شرف.

وتابع «حلمى»، أثناء استضافته مع الإعلامى كريم كوجك، حيث سأله الأخير: «هل تم رفضك فى البداية من الزعيم عادل إمام فى فيلم التجربة الدنماركية»، ليفاجئ «حلمى» الجميع بإجابة غير متوقعة، وعلق قائلًا: «براحته يرفضنى يمشينى ده الأستاذ عادل إمام ويعمل إللى هو عايزه، ولو عايز يضربنى يضربنى هو براحته وهو حر».

وفى مداخلة مع الإعلامى محمود سعد، أثناء استضافة الزعيم فى حلقة، أكد «حلمى» فى اتصاله: «الأستاذ عادل إمام عامل معادلة مفيش نجم فى العالم كله عملها ولا هيقدر يعملها».

وتابع: «نجوم هوليوود بره لما بيكبروا يدوب بيشاركوا الشباب، إحنا عندنا هرم اسمه عادل إمام لسه بيقدم بطولات مطلقة لوحده».

واختتم «حلمى» مداخلته بقوله: «أنا تاريخى الفنى كم فيلم وكل ما بمثل فيلم بعرف قد إيه عادل إمام عامل حاجة مستحيلة».