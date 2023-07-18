هالة فاخر: المنصات نجحت في تقديم أعمال فنية جيدة جذبت الجمهور

نجحت الفنانة هالة فاخر في فرض نفسها على الساحة الفنية على مدار عدة عقود، حيث نشأت في بيئة فنية رفيعة وهو ما دفعها إلى حب الفن وتقديم العديد من الأعمال الفنية الناجحة، والتي لا تزال راسخة في أذهان الجمهور حتى يومنا هذا، وتنوعت أعمالها بين الكوميديا والدراما، وكان من أبرزها شخصية «طمطم» في مسلسل الأطفال الشهير «بوجي وطمطم».

وتعيش الفنانة هالة فاخر حاليًا حالة من النشاط الفني، حيث شاركت مؤخرًا في فيلم «تاج» للفنان تامر حسني، والذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى 2023، هذا بجانب مشاركتها في فيلم «أبونسب» مع محمد إمام، والذي من المقرر عرضه في الفترة المقبلة، كما تواصل حاليا تصوير مشاهدها في فيلم «أصل الحكاية» مع خالد الصاوي وبيومي فؤاد.

وفي حوار خاص مع «البوابة»، تحدثت «فاخر» عن كواليس مشاركتها في فيلم «تاج» وكواليس تعاونها مع تامر حسني في الفيلم، كما تحدثت عن تفاصيل مشاركتها في فيلمي «أبونسب» و«أصل الحكاية» واللذين من المقرر طرحهما خلال الفترة المقبلة، وإلى نص الحوار..

* حدثينا عن مشاركتك في فيلم «تاج» وما الذي جذبك إلى المشاركة في الفيلم؟

- الذي جذبني إلى المشاركة في فيلم «تاج» هو أنه من بطولة تامر حسني، والذي يتمتع بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، وتامر حسني نجم كبير ومتميز وأفلامه ناجحة، كما أنه أول فيلم بطله سوبر هيرو عربي، وما جذبني أيضًا للفيلم أنه من إخراج سارة وفيق، والفيلم كان به العديد من عوامل النجاح والتميز وهو ما شجعني إلى المشاركة في الفيلم، حيث أجسد شخصية جارة تامر حسني، وجمعتني به العديد من المواقف الكوميدية خلال الفيلم، وكنت واثقة من نجاح الفيلم وتحقيقه أعلى الإيرادات.

* ماذا عن كواليس التصوير مع تامر حسني؟

- تامر حسني شخص لطيف جدًا ومتواضع ومتعاون جدًا خلال التصوير، هذا بجانب الموهبة التي يتمتع بها، وكواليس تصوير مشاهدي معه كانت لطيفة للغاية واستمتعت بمشاركتي في فيلم «تاج».

* ماذا عن أعمالك الفنية المقبلة؟

- أشارك في فيلم «أبونسب» وهو من بطولة محمد إمام، ومن المقرر طرحه في موسم الصيف الحالي، كما أشارك في فيلم «أصل الحكاية» وهو من إخراج محمد أمين، وأواصل تصوير مشاهدي في الفيلم خلال الفترة الحالية.

* ما تفاصيل الشخصية التي تقدمينها في فيلم «أبونسب»؟

- أجسد خلال أحداث الفيلم شخصية والدة محمد إمام وهي شخصية كوميدية، وأعجبت بالشخصية بعد قراءة السيناريو، والفيلم به العديد من المواقف الكوميدية اللطيفة التي تجمعني مع محمد إمام، والتي أتمنى أنا تنال إعجاب الجمهور، والذي جذبني إلى المشاركة في الفيلم هو أنه من إخراج رامي إمام، وأنا أثق في قدراته الإخراجية، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة خلال مشواره الفني، والفيلم من بطولة محمد إمام والذي سعدت للغاية بالمشاركة معه في الفيلم.

* ماذا عن كواليس تصوير فيلم «أبونسب»؟

- أجواء التصوير في الفيلم كانت لطيفة للغاية وفريق العمل كان متعاون والكيمياء بينا كممثلين كانت رائعة، وسعدت بالتمثيل مع الفنان ماجد الكدواني والذي تجمعني به صداقة قديمة وهو نجم كبير وإضافة لأي عمل فني، وسعدت للغاية بالمشاركة في الفيلم.

* ماذا عن مشاركتك في فيلم «أصل الحكاية» وما الذي جذبك إلى المشاركة في الفيلم؟

- أواصل حاليًا تصوير فيلم «أصل الحكاية» ومن المقرر أن أنتهي من تصوير مشاهدي في الفيلم خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضه قريبًا، والفيلم من إخراج محمد أمين، والفيلم فكرته جريئة جدًا ويتناول قضايا مجتمعية مهمة، وما شجعني إلى المشاركة في الفيلم هو أنه من إخراج محمد أمين، وهو ما يشجع أي ممثل إلى المشاركة في الفيلم، فهو مخرج صاحب مدرسة إخراجية مميزة، وفيلم «أصل الحكاية» يضم مجموعة كبيرة من النجوم وهم بيومي فؤاد ومحمد ثروت وخالد الصاوي وعلاء مرسي بجانب مجموعة من النجوم الشباب ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

* ما تفاصيل الشخصية التي تقدمينها في فيلم «أصل الحكاية»؟

- أجسد خلال أحداث الفيلم شخصية أخت بيومي فؤاد وخالد الصاوي، والفيلم به العديد من المشاهد المتميزة والتي نواصل تصويرها حاليًا وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

* هل انتهيت من تصوير مشاهدك في مسلسل «السجل الأسود»؟

- المسلسل متوقف تصوير خلال الفترة الحالية، ومن المقرر أن نستأنف تصوير المشاهد المتبقية في المسلسل خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضه قريبًا، حيث كان من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2023، قبل أن يتم تأجيله ويخرج من السباق الرمضاني.

* شهدت الآونة الأخيرة عرض العديد من الأعمال الدرامية عبر المنصات.. فهل ترين أن المستقبل أصبح للمنصات؟

- المنصات بالفعل لها دور كبير جدًا خلال الآونة الأخيرة، ونجحت في جذب عدد كبير من الجمهور، والعديد من المسلسلات التي تدور أحداثها في 10 حلقات أو 15 حلقة يتم عرضها عبر المنصات، وهي مناسبة لهذه النوعية من المسلسلات، وتساهم بالطبع في تطوير الدراما، ولكن تبقى الدراما التليفزيونية هي الأساس ولا غنى عن الدراما التليفزيونية، ولا يمكن أن تأخذ المنصات مكان الأعمال الدرامية التي يتم عرضها عبر القنوات التليفزيونية، فالدراما التليفزيونية مناسبة لجميع فئات المجتمع ولها جمهورها، واعتدنا عليها والمنصات مختلفة عن القنوات التليفزيونية، وبالطبع لها تأثير إيجابي على الأعمال الفنية.

* هل تفضلين الأعمال السينمائية التي يتم عرضها في مواسم عيد الفطر والأضحى أم خارج مواسم الأعياد؟

- أي فيلم جيد يستطيع تحقيق النجاح في أي وقت على مدار العام، وليس بالضرورة طرحه في موسم عيد الفطر أو موسم عيد الأضحى، فهناك العديد من الأعمال السينمائية التي لم يتم عرضها في مواسم الأعياد وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، فالعمل الفني الذي يتمتع بالعناصر الفنية الجيد يستطيع جذب الجمهور وتحقيق النجاح دون النظر إلى توقيت عرضه وينال إعجاب الجمهور.