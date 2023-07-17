أزمة قلبية وراء وفاة مدير الإدارة التعليمية بالعمرانية

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة وفاة مدير الإدارة التعليمية بالعمرانية أن الوفاة نتيجة أزمة قلبية.

كما أكدت التحريات أن المتوفي يعاني من مشاكل وأمراض قلبية منذ حوالي شهر.

كانت البداية بتلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال مدير الإدارة التعليمية بالعمرانية مصابا بضيق تنفس ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالتقابل مع أسرة المتوفي أفادوا بأنه يعاني من مشاكل وأمراض قلبية منذ حوالي شهر ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي والذي أفاد بأن سبب الوفاة أزمة قلبية حادة، جري التحفظ علي الجثمان داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.