وزير الصحة: إنشاء مدينة الدواء بالعاصمة الإدارية يعود بالنفع محليا وإقليميا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أنه لا توجد ضوابط لصرف الدواء في مصر مثل الضوابط العالمية المقررة، والتي يتم العمل بها.

وقال خالد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي وجه بإنشاء مدينة الدواء، بالعاصمة الإدارية التي ستعود بالنفع على سوق الدواء محليا وإقليميا.

وأضاف عبدالغفار، مساء اليوم الإثنين، أن هناك متابعة من القيادة السياسية للوقوف على معدلات تنفيذ مدينة ناصر الطبية، والتي تصل تكلفتها إلى 11 مليار جنيه.

وتابع: نسعى لتكون القاهرة قبلة العلاج للمواطنين من مختلف البلدان، لذا نعمل على تطوير العديد من القطاعات الصحية، وإنشاء المدن الصحية.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن مستشفى العاصمة الإدارية تم إنشائها على أعلى مستوى ويتم تقديم الخدمات لمترددي العاصمة الآن، وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وتم الحصول على قطعة أرض إضافية لإنشاء مستشفى آخر بالعاصمة.

ولفت عبدالغفار، إلى أن تكلفة قوائم الانتظار بلغت 11.5 مليار جنيه، ومن العلميات التي تجريها الدولة للقضاء على قوائم الانتظار « قسطرة القلب، مخ وأعصاب، زرع القوقعة»، مؤكدًا أن مدة انتظار المواطن للحصول على عمليته ضمن مبادرة قوائم الانتظار تصل إلى 4 أسابيع كأقصى حد.