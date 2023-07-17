وزير الصحة يكشف تطورات حالة المصابين بحمى الضنك في قنا

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، تفاصيل حالة الأهالي في قرية العليقات بقنا بعد تعرض بعضهم لما يسمى بـ حمى الضنك، مشيرا إلى أن المرض تحت السيطرة حتى هذه اللحظة، وتم عمل تحاليل على أكثر من 60 مريضا بالإضافة إلى تحليل المياه في القرية.

ولفت عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الوباء لا ينتقل من شخص لآخر، بل ينتقل من الحشرات للمواطنين ممثلة في البعوض.

وقال خالد عبد الغفار إن هذا النوع من الحمى يحتاج لمسكنات وشرب السوائل والراحة فقط، والمرض ينتشر في المناطق الأشد حرا، ونحن الآن نعيش فترة ارتفاع حرارة شديدة، والبعوض يتغذى على المياه الراكدة، مناشدا المواطنين بضرورة أخذ الحذر بتغطية المياه وحفظها بأماكن جيدة.

وبشأن نقص الأدوية في السوق المصرية، أكد وزير الصحة أن هناك عدد من الأنواع تشهد نقصا في سلاسل الإمداد؛ لأسباب (الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف بعض المصانع العالمية وأزمات العملة الصعبة)، لكن هناك بدائل بنفس التركيبة العلمية، مثل دواء الغدة الذي يشهد 4 أنواع مشابهة بنفس النتيجة والتركيبة.

ونفي نقص أدوية الأنسولين لعلاج السكر، مشددا على أنه قد يكون هناك نقصا في بعض أدوية السكر لكن البدائل متوفرة، ومصر بها مصنع لأدوية السكر وتنتج نحو 95% من حاجاتها الدوائية.

وأعلن الوزير عن الإفراج عن أنواع كثيرة من الأدوية، لافتا إلى أن مصر تستهلك بنحو مليار دولار أدوية، والدولة تقدم للمواطنين دواء بـ 40 مليار جنيه سنويا.

وبشأن مواجهة الطقس السيء وارتفاع الحرارة وكيفية التعامل معها، شدد وزير الصحة على أن سيارات الإسعاف منتشرة على طول خط الساحل من الكيلو 21 حتى الحدود على السلوم، ناصحا المصيفين بضرورة ارتداء الملابس الخفيفة وشرب كثير من السوائل وعدم التعرض للشمس في فترات الذروة.