استدعاء أهلية شاب تخلص من حياته شنقا لسؤالهم حول الحادث

صرحت النيابة العامة بأكتوبر، بدفن جثة شاب تخلص من حياته شنقا داخل مسكنه بالمجاورة الثالثة الحي الـ12 بمدينة الشيخ زايد، بعدما اكد تقرير الطب الشرعي عدم وجود شبهة جنائية، وقد طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما استدعت اسرة المتوفي لسؤالهم حول الواقعة لتحديد السبب الذي دفعه لذلك.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور علي جثة أحد الأشخاص مشنوقا داخل مسكنه بالمجاورة الثالثة الحي ال12 بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.