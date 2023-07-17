ads
الإثنين 17 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تحقيقات النيابة بإصابة 26 فردا في انقلاب أتوبيس: "اختلال عجلة القيادة وراء الحادث"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تسلمت  النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول إصابة  26 شخصا، في حادث انقلاب  أتوبيس بطريق الجيش الشرقي ما بين نفق أطفيح وكارتة الكريمات اتجاه بين سويف بدائرة مركز شرطة أطفيح، حيث تبين انه أثناء سير الإتوبيس اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب الأتوبيس ونتج عن الحادث.

تلقي رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الجيش الشرقي ما بين نفق أطفيح وكارتة الكريمات اتجاه بين سويف بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين انقلاب أتوبيس   إصابة 26 شخصا  جري نقلهم إلي مستشفي أطفيح  المركزي لتلقي العلاج اللازم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن اختلت عجلة القيادة النيابة العامة