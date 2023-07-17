تحقيقات النيابة بإصابة 26 فردا في انقلاب أتوبيس: "اختلال عجلة القيادة وراء الحادث"

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول إصابة 26 شخصا، في حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجيش الشرقي ما بين نفق أطفيح وكارتة الكريمات اتجاه بين سويف بدائرة مركز شرطة أطفيح، حيث تبين انه أثناء سير الإتوبيس اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب الأتوبيس ونتج عن الحادث.

تلقي رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الجيش الشرقي ما بين نفق أطفيح وكارتة الكريمات اتجاه بين سويف بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين انقلاب أتوبيس إصابة 26 شخصا جري نقلهم إلي مستشفي أطفيح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.