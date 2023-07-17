ads
الإثنين 17 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الحكومة الروسية: لا أضرار في دعائم جسر القرم للسكة الحديد وجسر السيارات لا يزال قيد الفحص

روسيا
روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال نائب رئيس وزراء روسيا مارات خزنولين، اليوم الاثنين، إن البيانات الأولية تشير إلى عدم تضرر دعائم جسر القرم في الجزء الخاص بالسكك الحديدية، لكن الجزء الخاص بالسيارات لا يزال قيد الفحص، وذلك بعض قصف جوي أوكراني استهدف الجسر صباح اليوم الاثنين.

وأشار خزنولين - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن "الغواصين انتهوا للتو من الفحص، ومبدئيا لم تتضرر دعامات جسر السكة الحديد، ولا يزال فحص دعامات الطريق السريع جاريا"

وأضاف خزنولين أن السلطات المعنية "ستناقش الوضع ثم تحدد خطة عمل"، لافتا إلى أن قرار استئناف تشغيل حركة المرور سيتم اتخاذه "في غضون ساعتين".

يذكر أن طائرتين أوكرانيتين بدون طيار شنتا هجوما على جسر القرم في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين بالغين وإصابة طفل، وهو ما دفع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لفتح قضية جنائية بتهمة ارتكاب هجوم إرهابي، بحسب وكالة "تاس".

جسر القرم الارهاب روسيا