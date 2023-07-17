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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ ٢٦ شخصا أصيبوا في انقلاب أتوبيس بأطفيح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 26 شخصا، بعدما أصيبوا إثر انقلاب أتوبيس بطريق الجيش الشرقي ما بين نفق أطفيح وكارتة الكريمات اتجاه بين سويف بدائرة مركز شرطة أطفيح، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

تلقي رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الجيش الشرقي ما بين نفق أطفيح وكارتة الكريمات اتجاه بين سويف بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس  اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب الأتوبيس ونتج عن الحادث إصابة 26 شخصا  جري نقلهم إلي مستشفي أطفيح  المركزي لتلقي العلاج اللازم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اختلت عجلة القيادة الأجهزة الأمنية العامة بجنوب الجيزة انتقلت الأجهزة الأمنية