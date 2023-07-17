"بعد كارثة العقار".. إخماد حريق منزل بحدائق القبة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريق داخل منزل بمنطقة حدائق القبة، دون ووقع اصابات.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى عقار داخل منزل بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان وتبين بالفحص نشوب حريق داخل عقار وقامت قوات الحماية المدنية بمحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وفى سياق منفصل انتشلت قوات الإنقاذ البري منذ قليل الجثة رقم 13 والأخيرة فى حادث انهيار عقار حدائق القبة، وارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 متوفى، اليوم الإثنين، وذلك عقب انتشال جثث 3 أطفال وسيدة.