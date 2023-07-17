مروان عطية ينتظم في تدريبات الأهلي

انتظم مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق، على هامش الاستعداد لمواجهة حرس الحدود في بطولة الدوري.

وعاد اللاعب للمشاركة في التدريبات بعد أن غاب عنها منذ عدة أيام بسبب وفاة والده قبل ساعات من مباراة الفريق أمام الزمالك.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين، ناقش خلالها عددًا من الأمور الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية، الى جانب تدريبات بدنية، وفقًا للبرنامج التدريبي، قبل أن يؤدي الجميع فقرات متنوعة في الملعب.

وكان الفريق قد حقق الفوز على المقاولون العرب أمس الأحد بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويستعد الفريق لمواجهة حرس الحدود التي تقام مساء الأربعاء القادم في إطار مباريات الأسبوع رقم 33 من البطولة.