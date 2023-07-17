"القباج" تشهد حفل تخرج طلاب مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية تخرج الدفعة الثانية من طلاب مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم بمحافظة الشرقية، والتى أقيمت، مساء اليوم الاثنين، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسن شحاتة وزير العمل، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة سلمى البكرى رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولًا، ولفيف من الشخصيات العامة، والمسئولين ورؤساء البنوك والمؤسسات الاقتصادية، وأصحاب المصانع، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والجهات الدولية لدى جمهورية مصر العربية، وعقد الحفل بمسرح المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم التهنئة للطلاب خريجي مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، مؤكدة أن التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، كما أن مدارس التعليم الفني أصبحت تجمع ما بين التعليم النظري والتدريب العملي في أفضل المصانع، وهو ما يعود بالنفع على الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل.

وتتركز رؤية مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية بالأساس على تخريج جيل قادر على إدارة الصناعة الوطنية من خلال التعلم والإعداد والتدريب والتأهيل لسوق العمل؛ سعيًا نحو دعم التخصصات الصناعية، والاستثمارية المختلفة، وتوطين الصناعات التكنولوجية الكبرى، ويتم تدريب طلاب المدرسة ميدانيًا داخل مصانع الشريك الصناعى (مصانع السويدي).



ويقضى طلاب المدرسة ثلاثة أعوام دراسية، ويحصل الخريجون على شهادتين، الأولى دبلوم التكنولوجيا التطبيقية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والشهادة الثانية من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (جهة الاعتماد).

وتضم الدفعة الثانية من خريجى مدرسة "السويدى للتكنولوجيا التطبيقية" 123 طالبًا في تخصصات الميكانيكا والكهرباء، وتم إنشاء المدرسة منذ أربعة أعوام بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية وترعاها مؤسسة آل السويدى للتنمية، ومؤسسة التعليم أولًا، وتُشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن توجهات الدولة المصرية نحو دعم منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.