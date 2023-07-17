«عشان ولادكم.. احسبوها صح»| مستشارة برنامج «وعي» فى حوارها لـ«البوابة نيوز» منى أمين: الحملة هدفها رفع الوعي المجتمعى لدى الأسر.. وتصحيح المفاهيم الخاطئة التى تؤثر على معدلات التنمية

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، حملات رفع الوعى لدى الأسر الأولى بالرعاية وتصحيح وتصويب المفاهيم الخاطئة التى تؤثر على معدلات التنمية التى تسعى الدولة لتحقيقها، حيث أطلقت حملة «علشان ولادكم احسبوها صح»، فى إطار تنفيذ دورها بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

والتقت «البوابة نيوز»، الدكتورة منى أمين، مستشار برنامج «وعى» بوزارة التضامن الاجتماعي، لشرح أهداف الحملة وآليات تنفيذ برنامجها في الشارع المصري، وإلى نص الحوار.. ما هي الأهداف الرئيسية لحملة «علشان ولادكم احسبوها صح»؟

أهداف الحملة العمل على التوعية والعمل على تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات إيجابية لأفراد الأسرة ومساعدتها على الخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد وكذلك مساعدة الدولة فى جهود التنمية المستدامة ورفض الممارسات والاتجاهات السلبية، ومواجهة أهم القضايا المجتمعية التى من شأنها التأثير على البرامج التنموية.

كم عدد القضايا التى تشملها الحملة؟

- تشمل الحملة ٦ قضايا ببرنامج «وعى» ومنها تنظيم الأسرة والتمكين الاقتصادى، وصحة الأم والطفل، وعمالة الأطفال، والتسرب من التعليم، وزواج الأطفال.



ما هى القضية الأصعب فى الحملة؟.. وأهم إجراءات تذليل العقبات؟

- فى الحقيقة لو نظرنا إلى كل القضايا التى تم طرحها، سنرى أنها قضايا متشابكة ببعضها والهدف منها الارتقاء بالأسرة والمجتمع، ولا نستطيع الجزم بأن هناك قضية أصعب من الأخرى، ولكن قضية عمالة الأطفال هي تحدٍ كبير، لأن عمل الطفل يجلب دخلا للأسرة.

وفكرة أننا نعمل على عدم خروج الأطفال من المدارس للعمل هو تحدٍ كبير يحتاج توعية أكثر للأسر خاصة الأسر التى تعيش فى القرى، حيث إنهم ينظرون للطفل بأنه يستطيع العمل ويجلب دخلا للأسرة، بعكس الأسر فى الحضر ينظرون إلى الطفل بأنه مكلف وملزم منهم، ولذلك نرى فجوات كبيرة فى عدد عمالة الأطفال فى الريف وعددهم فى الحضر، ونعمل من خلال برامج «وعى» على تعريف الأسر بحقوق الأطفال، والمخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية لعمل الأطفال، وما يؤدى إليه عمل الأطفال من زيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة معا.

وفيما يخص «زواج الأطفال» تهدف الحملة إلى تكوين رأى عام مناهض لزواج الأطفال وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها، وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية والأخطار الصحية التى تواجه الإناث تحت سن ١٨ سنة جراء الحمل والولادة فى هذه السن، وتهدف أيضا إلى توضيح العلاقة بين زواج الأطفال والزيادة السكانية وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية.



وفيما يخص تمكين المرأة.. هل الحملة ستجوب المحافظات وما هى الفئة الاجتماعية المستهدفة؟

الحملة تعمل فى ٢٧ محافظة من خلال شبكة الرائدات الاجتماعيات وعددهن ١٥ ألفا تم توزيعهن فى كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أن برنامج وعى لديه مجموعة من الشركاء من الجمعيات الأهلية التى تنفذ أنشطة وفعاليات لرفع التوعية.

والفئة التى نستهدفها هى الفئات الأولى بالرعاية، لأننا فى توقيت يدعو فيه رئيس الجمهورية إلى أهمية قضايا الأسرة والسكان ورفع المستوى المعيشى للأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

ما أهم توجيهات وزيرة التضامن فى الحملة؟

- أهم توجيهات دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، هى الاهتمام والعناية بالأسر الأولى بالرعاية ودعم الرأى العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمة لحقوق الأسر الأولى بالرعاية من أجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعية التى تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية.