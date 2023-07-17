بحضور وزراء ورجال صناعة وشخصيات دولية.. تخريج الدفعة الثانية من طلاب مدرسة السويدي للتكنولوجيا

شارك وزير العمل حسن شحاتة مساء اليوم الاثنين في احتفالية تخرج الدفعة الثانية من طلاب مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم بمحافظة الشرقية، والتى أقيمت بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد زكى السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة سلمى البكرى رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم.

كما شارك جان نويزر المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ولفيف من الشخصيات العامة والمسئولين ورؤساء بنوك ومؤسسات اقتصادية، وأصحاب مصانع، وعدد من ممثلى البعثات الدبلوماسية والجهات الدولية لدى جمهورية مصر العربية.

وبدأت الاحتفالية بأداء القسم من طلاب مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية "دفعة 2023"،ثم كلمات لبعض المشاركين، وممثلين عن طلاب مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.. كما تخلل الحفل عرض لفيلم وثائقي عن طلاب مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية "دفعة 2023"، وفقرة فنية لطلبة" إبهار مصر".كما جرى تكريم الوزراء المشاركين بدروع من مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

يشار إلى أن مدرسة السويدي أو أكاديمية السويدي للتكنولوجيا التطبيقية هي مدارس تابعة لمصانع السويدي إلكتريك لخدمة الصناعة وتطوير نظام التعليم المهني والفني بمصر والمنطقة، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة..وتأسست أكاديمية السويدي عام 2011 والتحق بها 25 طالبًا فقط وازداد هذا العدد مع مرور السنوات ليصل عام 2016 إلى 500 طالب مع التحاق الفتيات بالمدرسة في هذا العام بتخصصات جديدة، وفي عام 2017 التحق بالمدرسة 550 طالبًا وطالبة..وأطلقت مجموعة السويدي مدرسة ثانية هذا العام.

وواصلت الأكاديمية تطورها المستمر حتى وصل عدد الملتحقين بالمدرسة عام 2021 إلى 1200 طالب وطالبة مع إنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وتقدم الأكاديمية تعليمًا فنيًا وتدريبًا متخصصًا في الصناعات الكبرى ووفقًا لأحدث المعايير الدولية، ويتبع منهج مدرسة السويدي النظام الألماني الذي يعتمد على النهج المزدوج وهو 80% تدريب عملي بمصانع السويدي و20% تعليم نظري أكاديمي، وتمتد الدراسة بمدارس السويدي ثلاث سنوات وتوفر الأكاديمية فرص عمل للطلاب فور التخرج بالتخصصات المختلفة بمصانع السويدي.

وتوفر أكاديمية السويدي 13 تخصصًا وهم: إلكترونيات وكهرباء، ومجال الطاقة، والحُلِيّ والمجوهرات، واللوجستيات وهو مختص بالمخازن، والميكانيكا، والبرمجيات، والصناعات الكيماوية مثل صناعة البلاستيك، والحديد والصلب، والصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، وتركيبات ميكانيكا، ومكونات الطاقة.

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