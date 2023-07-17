بالصور.. تحرير 49 محضرا تموينيا بمخالفات متنوعة في جنوب سيناء

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء بقيادة المهندس إبراهيم الحارون، وكيل الوزارة، حملاتها التموينية بالاشتراك مع حماية المستهلك ومباحث التموين والطب البيطري ومجالس مدن شرم الشيخ، وطور سيناء وابورديس، أسفرت عن تحرير ٤٩ محضر تمويني، تضم ضبط 690 علبة سجائر و72 علبة تونه و40 علبة بويه منتهية الصلاحية.



وقال المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء ل"البوابة نيوز": انه بناء على توجيهات الدكور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وكذلك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء

بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والمطاعم لطبيعة جنوب سيناء بأنها أحد المقاصد السياحية بمصر.

وأضاف الحارون، كلفنا الإدارات الرقابية بالمديرية وبالتنسيق مع مع مباحث التموين والطب البيطرى وحماية المستهلك ومجلس مدينة الطور ومباحث مركز ابورديس.

وتم تحرير 49 محضرتموينى:

13 محضر عدم حمل شهادة صحية و22 محضرعدم اعلان عن الاسعار و6 محضر مجهول المصدر (4 محاضر سجائر بأجمالى 69 قاروصه اى 690 علبه +72 علبة تونه +12 علبة وعسل جنسي ممنوع تداوله ومحضر منتهى صلاحيه بأحد محال البويات پاجمالى 40 علبه منتهية الصلاحية، و6 محاضر سجائر بيع اذيد من السعر ومحضر مخزن بدون ترخيص وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

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