تمر اليوم ذكرى تولى الصالح نجم الدين أيوب حكم مصر، وذلك فى 17 يوليو من عام 1238 ميلادية بعد وفاة السلطان الكامل محمد بن العادل.

و كانت حياة الصالح حافلة بالحروب والدسائس، فبدأ في تكوين جيش جديد يخلص له ويطيعه فاشترى آلاف المماليك والأتراك الذين هجروا أوطانهم فى آسيا الصغرى بسبب غارات المغول واتخذ الصالح أيوب منهم جيشنا نظاميا.

من هو الملك الصالح نجم الدين ايوب



الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب‌ لقب بـ أبي الفتوح،(ولد بالقاهرة 1205ميلادى / 603 هـجري وتوفى بـالمنصورة 22 نوفمبر 1249ميلادي 647 هـجري).

وهو سابع سلاطين بني أيوب بمصر، حكم من 1240م إلى 1249م. أنشأ المماليك البحرية بمصر، ودخل في صراعات مع الملوك الأيوبيين في الشام، وفي آخر سنة من حكمه تعرضت مصر لحملة صليبية ضخمة عرفت بـالحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا. توفي الصالح أيوب أثناء احتلال الفرنج لدمياط وخلفته أرملته شجرة الدر التي تحملت بجسارة عبء الدفاع عن مصر

يعد عصر الصالح أيوب من أهم عصور المنطقة العربية حيث شهد توغل المغول في الأراض الإسلامية من الشرق والهجمات الصليبية من الغرب، وزوال الدولة الخوارزمية، وصراعات داخلية خطيرة بين ملوك بني أيوب والتي انتهت، مع وفاة الصالح أيوب، ببزوغ نجم المماليك وتكوين دولتهم التي لعبت أدوارًا حاسمة في تاريخ الشرق الأدنى.