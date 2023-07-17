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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يدرس الاكتفاء بفتوح وسكر في الجبهة اليسرى بالموسم الجديد

فتوح نجم الزمالك
فتوح نجم الزمالك
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تدرس اللجنة الفنية بالزمالك، الاكتفاء بتواجد الثنائي أحمد فتوح وحاتم سكر، فقط في الجبهة اليسري بالفريق وذلك في الموسم الجديد .

واستقر محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للزمالك على اعتزال كرة القدم بسبب إصابة مزمنة تجدد بشكل مستمر وتمنعه من اللعب، كما أن هناك اتجاه كبير داخل النادي للاستغناء عن عبدالله جمعة للبيع أو الإعارة نظرا لتراجع مستواه الفنى .

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه خوان كارلوس أوسوريو، للقاء الاتحاد المنيستيري التونسي، في أول مباراة للفريق الأبيض بالبطولة العربية للأندية "كأس بن سلمان" التي ستقام بالسعودية نهاية الشهر الجاري.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد المنيستيري مساء يوم الجمعة 28 يوليو الجاري على استاد الملك فهد الرياضي بالطائف، وذلك بحضور جماهيري.

ويقع الزمالك بالبطولة العربية في مجموعة قوية تضم معه، النصر السعودي، الاتحاد المنيستيري التونسي، الشباب السعودي.

ومنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام، وذلك عقب مواجهة فاركو. 

 

 

الزمالك أحمد فتوح حاتم سكر عبدالله جمعه محمد عبدالشافي