"دريسين": يجب التحلي بالصبر لضم هاري كين لبايرن ميونخ

طالب يان كريستيان دريسين الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم بضبط النفس والصبر فيما يتعلق بمساعي النادي البافاري للتعاقد مع هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي وهداف نادي توتنهام.

أكد دريسين أنه من المعروف أن بايرن ميونخ مهتم بضم كين، وذلك بعد يومين من إعراب أولي هونيس الرئيس الفخري للنادي عن ثقته في إمكانية إتمام الصفقة.

وقال دريسين اليوم الاثنين: "أولي هونيس تحدث عن بعض الأمور، كلها صحيحة، وفي هذه النقطة تحديدا أعتقد أنه من الأفضل تنفيذ تعليمات المدرب".

ولم يحدد دانييل ليفي رئيس مجلس إدارة توتنهام القيمة المالية المطلوبة للاستغناء في كين، لكن تردد أنه يرغب في الحصول على 100 مليون يورو على الاقل، قبل حتى الدخول في محادثات، في الوقت الذي تردد فيه أيضا أن توتنهام رفض عرضا بقيمة تتراوح بين 70 و80 مليون يورو من جانب بايرن ميونخ للتعاقد مع القائد الإنجليزي