المؤبد لعامل قتل تاجرا طرده من العقار فى باب الشعرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد قتل تاجر لخلافات سابقة بينهما حيث طرده من العقار لعدم دفع إيجار شقة سكنية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم ح.م عامل قتل المجني عليه ع.ا تاجر أثناء عودته من عمله حيث انتظره أسفل مسكنه وتشاجر معه وسدد له عدة طعنات تسببت في وفاته بالحال.

وأشارت التحقيقات أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات سابقه بينهما، وأن المجني عليه طرده من العقار الذي يقيم منه منذ عام لعدم سداد الإيجار ملك المجني عليه، ومنذ ذلك الوقت وأبناؤه وزوجته يقيمون لدي والدها وطلب منه أن ينتظره لكنه رفض وقام بطرده مما جعله يفكر في الانتقام منه خاصة أنه ذهب إليه مسكنه وطلب منه أن يعود للشقة لكنه رفض وطرده.

وقال شهود العيان إن المتهم والمجني عليه بينهما خلافات سابقة وتشاجر المتهم أكثر من مرة من المجني عليه ويوم الواقعة انتظره أسفل مسكنه وسدد له طعنات متفرقة وتركه غارقا في دمائه محاولا الهرب.

وكان قسم شرطة باب الشعرية تلقي بلاغا من أحد المستشفيات يفيد وصول رجل في العقد الرابع من عمره مصابا بطعنة نافذة في القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة رجل ومصاب بطعنة نافذة في القلب إثر مشاجرة وخلافات.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين أن عاملا وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.