"الزراعة" تتابع أصولها في محافظة البحيرة وتتفقد مزرعتي البوصيلي وأدفينا في رشيد وإدكو

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفقد الأصول التابعة لها بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، بضرورة المتابعة المستمرة والوقوف على الطبيعة والتأكد من قيامها بدورها على الوجه الاكمل، وتحقيق العائد الاقتصادي المناسب.

وتفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الانتاج، مزرعتي البوصيلي، وادفينا بمركزي رشيد وادكو، حيث تبلغ اجمالي مساحة مزرعه البصيلي حوالي 255 فدان، فضلا عن المعمل المركزي للمناخ والبالغ مساحته 100 فدان، كما تبلغ مساحة مزرعه ادفينا حوالي 400 فدان.

وأكد “صالح” أن هناك توجيهات وتكليفات من وزير الزراعة باستمرار تلك الجولات والوقوف علي الطبيعه علي اداء الجهات التابعه للوزاره والتأكد علي قيامها باداء اعمالها بانتظام والالتزام في العمل والتأكد من استغلالها بشكل اقتصادي لتحقيق عائد مادي يتناسب مع مقوماتها وامكانياتها، مشيرا الى ان تلك الجولات مستمره في جميع المواقع علي مستوي الجمهورية للوصول الي الاستغلال الامثل للاصول وتحقيق العائد المادي العادل.