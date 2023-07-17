مصطفي العش يدخل اهتمامات النادي المصري البورسعيدي

دخل مسئولو نادي المصري البورسعيدي، في مفاوضات مع نظيرهم غزل المحلة، لتشمل مصطفى العش مدافع فريق المحلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ظهر مصطفى العش بمستوى جيد في قلب دفاع فريق غزل المحلة، الأمر الذي جعله محط أنظار عدد من الأندية خلال انتقالات الشتاء الماضي، لكن فريق المحلة تمسك باستمراره.

من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي غزل المحلة اقتطاع 50٪ من عقود اللاعبين بعد هبوط الفريق رسميًا إلى الدرجة الثانية ابتداء من الموسم المقبل وفق اللوائح المعتمدة من قبل كرة القدم.

وخسر غزل المحلة أمام حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري، لينزل رسميًا إلى الدرجة الثانية.