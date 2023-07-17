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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد وفيق: على الممثل أن يتواجد وسط الناس للتدرب على التمثيل

الفنان أحمد وفيق
الفنان أحمد وفيق
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قال الفنان أحمد وفيق، إنّ الممثل عليه أن يتواجد وسط الناس للتدرب على التمثيل، موضحًا: "كنت أحرص على الوقوف على كوبري طلخا لمتابعة حركة الناس واتجاهاتها عندما بدأت تعلم المسرح، حتى أحسن الإخراج وعمل التكوينات والتشكيلات الفنية، فلم أكتفِ بما أشاهده أو أقرأه".

وأضاف "وفيق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، على قناة "اكسترا نيوز": "كنت أبحث عن نفسي في الناس، وتعامل مع هذا الأمر كأنني أحصل على كورسات، وفي هذا الإطار كل فنان وله طريقته، الفنان نور الشريف كان يحرص على تدوين أهم ما يلاحظه من حركات الناس لاستخدامها في أعمالها".

وأوضح: "أما الفنان أحمد زكي فقد كان يعتمد على الحفظ دون الكتابة، حيث اعتمد على تخزين الشخصيات في ذاكرته لاستخدامها في أعماله ، ونور الشريف عمليا بشكل أكبر، أما أنا فأعمل بطريقة الفنان أحمد زكي".

وتحدث الفنان عن شخصية لمعي التي جسدها في فيلم "سكوت ح نصور"، قال: "هذه الشخصية عكس شخصيتي، وكنت هزعل نفسي يومها، كنت بعمل العمل ده وبقول هو في حد بيعمل كده؟!".

الفنان احمد وفيق التمثيل المسرح