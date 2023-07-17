مصرع مدرس في حادث اصطدام موتوسيكل بعربة كارو بالدقهلية

لقى مدرس مصرعه على اثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل يستقله وعربة كارو تجرها دابة بطريق (ميت طريف-المحمودية) بنطاق مرجز دكرنس محافظة الدقهلية فيما جرى نقل سائق العربة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بااغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق (ميت طريف - المحمودية ) أمام قرية الجباني دائرة المركز .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كلاً من :دراجة نارية ( بدون لوحات معدنية قيادة "عاطف المهدى المرسى"، 59 عامًا، مدرس ، مقيم قرية ميت طريف ومُصاباً باشتباه نزيف بالمخ وجرح تهتكى أسفل الذقن وجرى نقله الى مستشفى دكرنس العام، وتوفى عقب وصوله ، و عربة كارو تجرها دابة " حمار " استقلال "محمد جمعة محمد عطوة، 60 عامًا، عامل ، ومقيم بذات القرية .

وتبين ان سبب الحادث اختلال مقود القيادة بيد قائد الدراجة النارية ، مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بالعربة الكارو من الخلف وانقلابه على جانب الطريق

جرى رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة دكرنس واخطار الميابة العامة لمباشرة التحقيقات.