وزير البترول: تطبيق منظومة التحول الرقمي حلم يتحقق بمصافي التكرير المصرية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول على أهمية مشروعات التطوير والتحول الرقمى التى يتم تنفيذها فى القطاع لربط كافة أطراف الصناعة البترول فى مصر فى منظومة رقمية موحدة بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والأصول وتوفير البيانات بدقة وسرعة ودعم اتخاذ القرار وكفاءة العمليات.

يأتي ذلك فى إطار برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول وإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الرقمى فى كافة أوجه العمل البترولى ضمن جهود الدولة للتحول الرقمى كأحد الأهداف الرئيسية لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار إلى أن مجال التكرير يعد الركيزة الأساسية لاستدامة تأمين احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من المنتجات البترولية وأن جهود التحول الرقمى فى منظومة التكرير تهدف إلى توفير البيانات بدقة ودعم اتخاذ القرار وكفاءة العمليات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والأصول.

ولفت الوزير إلى أن المشروع يتضمن ٤ مراحل ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف الملا أن تطبيق منظومة التحول الرقمى هو حلم يتحقق فى مصافى التكرير المصرية والتى كانت متقادمة وتم تطويرها واسترجاع أهميتها كأصول مهمة فى صناعة البترول فى مصر، مشيرا إلى أن جهود كفاءة الطاقة والعمليات والتحول الرقمى وغيرها من برامج تطوير أنشطة القطاع ساهمت بقوة فى مواجهة التحديات التى تشهدها صناعة الطاقة فى العالم حاليا.

وسلّم "الملا"، عددا من شباب مهندسى قطاع البترول شهادات إكمال المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى على نظم البرمجة الخطية Linear Programming للموارد والأصول فى منظومة التكرير والتصنيع بمصافى التكرير المصرية.

وأعرب الوزير عن تقديره لمجموعة الدارسين الذين أتموا البرنامج التدريبى بكفاءة، مشيرا إلى أن برنامج تطوير وتحديث القطاع يعمل على الاستثمار فى تطوير مهارات ورفع كفاءة كوادر قطاع البترول الشابة واعدادهم لتولى المسئولية فى المستقبل.

حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة إنبى والمهندس هشام البكل رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول والكيميائي هشام فتحى رئيس شركة السويس لتصنيع البترول والمهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول والكيميائي علاء الدين أمين رئيس شركة الإسكندرية للبترول وديفيد ألكسندر نائب رئيس شركة هافرلى العالمية المتخصصة فى الحلول الرقمية.

واستمع الوزير إلى عرض توضيحى من المهندس محمد حسنين نائب رئيس هيئة البترول للتكرير وممثلى شركة هافرلى العالمية التى أعدت البرنامج التدريبى لشباب المهندسين الذين تم اختيارهم من هيئة البترول وشركة إنبى وشركات القطاع العاملة فى مجال التكرير فى مصر والبالغ عددهم ٤٠ متدربا بهدف التدريب على إدارة وتشغيل مجموعة نظم البرمجة الخطية لربط كافة مصافى التكرير فى مصر فى منظومة رقمية موحدة لتكوين نموذج خاص بهيئة البترول يشمل الشركات العاملة فى مجال التكرير وخطوط الأنابيب وأساليب النقل المتاحة للوصول إلى الخطط الأنسب للعملية التشغيلية وتحديد ظروف التشغيل المثلى بما يساعد على زيادة انتاجية مصافى التكرير وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانات وموارد التكرير فى مصر.