9 طرق للتغلب على إرهاق السفر هذا الصيف

في فصل الصيف وتغير المناخ ، يعاني الكثير من المسافرين من الإرهاق، نتيجة رحلات السفر ، ممايؤثر ذلك سلبا على استمتاعهم برحلاتهم السياحية.

ضبط المنطقة الزمنية الجديدة بأسرع ما يمكن

ويبدو هذا بديهيا ، ولكنه يعني الاهتمام وبذل قصاري الجهد خاصة للتكيف مع الوقت الجديد بأسرع ما يمكن حتى تتمكن من الاستمتاع بعطلتك .

حيث قال لي دوبسون، المؤسس المشارك لشركة Travel City إن هذا يعني النوم وتناول الطعام في المنطقة الزمنية الجديدة ومقاومة الرغبة في النوم وأخذ قيلولة في وقت الظهيرة .

وعن أهم النصائح للتغلب على إرهاق السفر هذا الصيف، بحسب صحيفة ميرور البريطانية:

تناول نظام غذائي صحي

عندما يكون الناس منهكين ، فإنهم يبحثون بشكل طبيعي عن الأطعمة التي من شأنها أن تمنحهم مزيد من الطاقة وهذا يحدث عندما يتأخرون في الرحلات الجوية الطويلة.

لكن الدكتورة فيديريكا أماتي، مستشارة التغذية في De-Liver-ance قالت : إن الفواكه مفيدة في معالجة التعب وكذلك المكسرات.

وأضافت "التأكد من حصولك على مجموعة متنوعة من الفواكه الغنية بالمغذيات التي توفر الماء أمر مفيد ضروري ، فالتوت والخوخ والتفاح والكمثرى والبطيخ كلها أمثلة جيدة".

الترطيب

قال السيد دوبسون إن الكثير من الماء مهم لمساعدة الجسم على التكيف مع التغييرات، لكن الكحول ليس فكرة جيدة لأنه يتداخل بشكل أكبر مع روتين النوم اليومي.

الحصول على الكثير من الضوء

قالت نيكي كلفن، محررة موقع السفر The Points Guy، إن الأضواء الساطعة وضوء الشمس مفيدان جدا لمساعدة الناس على التكيف مع اضطراب الرحلات الجوية الطويلة.

ويعطي الضوء إشارات للجسم على أن الوقت نهار، وعندما يحين وقت النوم، يجب تجنب الضوء.

النشاط البدني

ممارسة الرياضة هي طريقة أخرى مفيدة للتعامل مع اضطراب الرحلات الجوية الطويلة من خلال النشاط البدني المعتدل، الذي يساعد على إعادة ضبط ساعة الجسم وتعزيز النوم، كما قال السيد دوبسون الذي أعطى مثالاً مثل المشي بخطى مفعمة بالحيوية أو الجري.

القيلولة

قال كيلفن إن القيلولة يمكن أن تكون مفيدة إذا بقيت قصيرة ولم يتم أخذها بعد فوات الأوان، النصيحة الأهم هي ألا تدوم الغفوة أكثر من 20 دقيقة وأي نوم طويل أثناء النهار ليس جيدا.

الكافيين

أوضح كلفن أنه في حين أن الكافيين من الناحية المنطقية ليس دائما جيدا للأشخاص الذين يتناولونه أثناء تعاملهم مع اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، إلا أنه يمكن أن يعمل بشكل جيد في ظروف معينة.. وبالنسبة للأشخاص الذين يحاولون معالجة التعب أثناء النهار، يمكنهم الاستمرار في الاعتماد عليه.

أدوية تساعد على النوم

يعتقد الدكتور باباك أشرفي من Superdrug Online Doctor أن دواء اضطراب الرحلات الجوية الطويلة يمكن أن يساعد الناس على تنظيم نمط نومهم، وأضاف "إنه يفعل ذلك لاحتوائه على هرمون طبيعي يسمى الميلاتونين، يساعد جسمك على النوم".. ولكن يجب تناول أي دواء بعد التشاور مع أخصائي الرعاية الصحية.

الاسترخاء

قال لي طومسون من شركة Flash Pack، وهي شركة سفر مغامرات "على الرغم من أن الناس ربما يكونون في عطلة، إلا أن من المهم بالنسبة لهم الاسترخاء من أجل التعامل مع التعب"، ونصيحته هي "عامل نفسك بلطف ولا تتعجل".