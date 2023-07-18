الزمالك يغلق صفحة الدوري ويبدأ الاستعداد للبطولة العربية

أغلق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أسوريو، المدير الفنى للفريق، صفحة، الدورى الممتاز، بعد ختام المسابقة، مساء الأحد الماضى بمواجهة فاركو، وبدأ إعداد الفريق لخوض البطولة العربية «كأس الملك سلمان»، ويشهد يوم 28 يوليو الجارى بداية مشاركة الفارس الأبيض فى البطولة.

وحدد مسئولو الزمالك، يوم 24 يوليو الجارى، لسفر بعثة الفريق للمشاركة فى البطولة العربية، وتم إخطار اللجنة المنظمة للبطولة بهذا الأمر، ويسبق أحد أفراد الجهاز الإدارى وطبيب الفريق، البعثة من أجل تفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب، والاطمئنان على كافة التجهيزات.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك بمجموعة تضم الاتحاد المنسيترى التونسى وناديى النصر والشباب من السعودية البلد المستضيف.

ويبدأ الزمالك مبارياته فى البطولة، أمام فريق الاتحاد المنستيرى التونسى، يوم 28 يوليو فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ويأتى اللقاء التالى أمام الشباب السعودى يوم 31 يوليو، فى نفس التوقيت، ويختتم الفريق الأبيض مبارياته فى دور المجموعات، أمام فريق النصر السعودى يوم 3 أغسطس المقبل.

على صعيد آخر، يسعى مسئولو الزمالك، للوصول إلى حل ودى مع المهاجم المغربى خالد بوطيب، قبل الحصول على حكم نهائى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بحصوله على 2.7 مليون دولار.

وحصل بوطيب، على حكم من المحكمة الرياضية، بحصوله على 2.7 مليون دولار، وفقا لعقده السابق مع النادى، وينتظر الحصول على حكم نهائى من الفيفا، يلزم الزمالك بسداد المبلغ، وفى حال التخلف سيتم مضاعفة عقوبة إيقاف القيد.

ويحاول الزمالك فى الوقت الحالى، رفع عقوبة إيقاف القيد، بسبب غرامة سبورتنج لشبونة، البالغة مليون ونصف دولار، قيمة عودة محمود عبدالرازق شيكابالا للفريق موسم 2015.

وعاد شيكابالا لصفوف الزمالك، موسم 2015، قادما من سبورتنج لشبونة، مقابل 580 ألف يورو، دون سداد المبلغ، ليتم مضاعفة المبلغ بعد فرض فائدة سنوية بقيمة 10%.

ويترقب أسوريو، موقف الزمالك، فى التعامل مع أزمة رفع قيد الفريق، من أجل اعتماد عودة الخماسى المعار، يوسف أوباما ومحمود علاء وحمدى علاء، وأحمد عيد، بالإضافة إلى اقتراب أحمد أيمن منصور، من العودة لصفوف القلعة البيضاء.

ومنح أسوريو، الضوء الأخضر، لمجلس إدارة الزمالك، من أجل عودة أحمد أيمن منصور، بداية من الموسم الجديد، فى ظل حاجة المدرب الكولومبى لمدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى.

ويواجه الزمالك، صعوبة، فى عقد صفقات جديدة للنادى، فى ظل الأزمة المالية، الذى يمر بها والحجز على أرصدة النادى فى البنوك، ويحاول مسئولو الأبيض إقناع أشرف بن شرقى بالعودة لصفوف الفريق، بعد فسخ تعاقده مع الجزيرة الإماراتى.

ويزاحم فريق الوحدة السعودى، الزمالم على الفوز بصفقة أشرف بن شرقى خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وطلب الجناح المغربى راتب 2 مليون دولار سنويا، وقوبل طلبه بالموافقة من جانب النادى السعودى.