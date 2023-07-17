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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طلاب شمال سيناء يؤدون امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

طلاب شمال سيناء يؤدون
طلاب شمال سيناء يؤدون امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل
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قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي قد أدوا اليوم الإثنين، الامتحانات في الفترة الأولى لمادة الدراسات الاجتماعية، وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف.

 وفي الفتره الثانية مادة تكنولوجيا المعلومات والحاسبات، وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف وبلغ طلاب الصف الرابع لمادة الدراسات ٥٢٨ طالبا وطالبة ومادة تكنولوجيا المعلومات والحاسبات ٤٨٤ طالبا وطالبة.

كما بلغ عدد طلاب الصف الخامس لمادة الدراسات ٣٠٥ طلاب وطالبات ومادة تكنولوجيا المعلومات والحاسبات ٢٧٦ طالبا وطالبة.

أما طلاب الصف السادس فأدي  الطلاب الامتحان اليوم في مادة العلوم وبلغ زمن الاجابة ساعة ونصف وبلغ عدد الطلاب ٤٦٥ طالب وطالبة.

أما المرحله الإعدادية فأدى طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي الامتحان في الفترة الأولى في مادة الهندسة وبلغ زمن الإجابة ساعتان وفي الفترة الثانية في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بلغ زمن الاجابة ساعة ونصف وبلغ عدد طلاب الصف الأول في مادة الهندسة ١٥٢٢ طالب وطالبة وفي مادة الكمبيوتر ٢٨٢٩ طالب وطالبة.

وبلغ أعداد طلاب الصف الثاني في مادة الهندسة ٢٨٧٢ طالبا وطالبة وفي مادة الكمبيوتر ٤٥١طالبا وطالبة.

وبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي ١٤٦٥ طالبا وطالبة وبلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي  ١٥٢٢ طالبا وطالبة.

أما مرحلة الثانوية العامة، فأدى  طلاب الصف الأول الثانوي والبالغ عددهم ٤٢٩ في مادة الفرنسية وبلغ عدد الصف الثاني ٣٧٢ طالبا وطالبة الامتحان في مادة الفيزياء وفي الفترة الثانية في مادة التاريخ ٤٢ طالبا وطالبة.

الأول الثانوي الخامس الابتدائى الصف الأول والثاني الإعدادي تكنولوجيا المعلومات مادة التاريخ مرحلة الإعدادية كنولوجيا المعلومات