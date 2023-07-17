آمنة: لن ندخر جهدًا في التعاون مع المحافظات لتنفيذ مشروع "تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا"

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية تعمل بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز مبادرات الشراكة والتعاون مع جميع الحكومات شركاء التنمية الدوليين وكذا القطاع الخاص الاجنبي والمصري، لدفع التحول الأخضر والتخفيف من انبعاثات الكربون والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.

جاء ذلك في تصريحات خلال توقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السيد لويس دوماس، السفير الكندي بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية من خلال مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر».

حضر فعاليات التوقيع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، نصر الدين حاج الأمين، المدير القطري لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، بالإضافة إلى قيادات وممثلي وزارة التعاون الدولي ومنظمة «فاو»، والسفارة الكندية، ووزارات التنمية المحلية والزراعة.

وأكد "آمنة" إن وزارة التنمية المحلية لن تدخر جهدًا في التعاون مع المحافظات لتقديم كل الدعم والتيسيرات الممكنة لتنفيذ هذا المشروع الهام وأن الدولة المصرية ستبذل كل الجهد للاستمرار لتحقيق أهداف مصر 2030 واهداف التنمية المستدامة.