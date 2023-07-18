البرازيلي "سوزا" يصل القاهرة خلال ساعات للانضمام للأهلي

يصل البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم نادي جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي القاهرة خلال الساعات المقبلة للخضوع للكشف الطبي والتوقيع على عقود الانضمام رسميا للنادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي الاتفاق مع المهاجم البرازيلي ونادي جيونبك هيونداي الكوري فيما يتعلق بالجوانب المادية للصفقة والتواصل خلال الساعات الماضية، بعد الاتفاق مع النادي الكوري على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة .

ومازال الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر يدرس ملفات عدد من اللاعبين المرشحين لصفوف الفريق في “الميركاتو الصيفي” حيث تم عرض أكثر من لاعب أجنبي ومحلي في الساعات الماضية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، أبرزها في مركز الظهير الأيسر وخط الوسط وقلب الدفاع والجناح.

ودخل محمد حمدي ظهير أيسر نادي إنبي حسابات “كولر” الذي أبدى إعجابه بإمكانيات اللاعب وسيكون بديلا قويا للتونسي علي معلول لاعب الفريق، ومنح المدير الفني السويسري مسئولي الأهلي الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب في الصيف الحالي.

وكان نادي إنبي أعلن في وقت سابق أن محمد حمدي يمتلك عرضا للاحتراف الأوروبي مؤخرا وأن النادي سيدرس جميع العروض خلال الفترة المقبلة لحسم مصير اللاعب.

من ناحية أخرى وافق مسئولو النادي الأهلي على إعارة اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني إلى صفوف سيمبا التنزاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد خروج اللاعب من حسابات مسئولي القلعة الحمراء.

وأنهت إدارة نادي سيمبا الصفقة مع مسئولي النادي الأهلي بعد فترة من المفاوضات حيث سينتقل لويس ميكيسوني لصفوف الفريق التنزاني لمدة موسمين على سبيل الإعارة بعد أن التوصل إلى اتفاق بين كل الأطراف بشأن المقابل المادي.

وفي نفس السياق يسابق الأهلي الزمن للتخلص مع الكونغولي والتر بواليا لاعب الفريق الذي انتهت إعارته لنادي القادسية السعودي بعدما رفض “كولر” تواجد المهاجم في الفريق في الموسم المقبل .

وتلقى اللاعب عرضا من نادي الجونة فريقه الأسبق للتعاقد مع اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي ولكن المقابل المادي الذي عرضه فريق الجونة ضعيف، خاصة أن الأهلي سبق له ضم اللاعب الكونغولي مقابل مليون جنيه.

ورفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عودة سعد سمير لاعب الفريق الذي انتهت إعارته لنادي فيوتشر بنهاية الموسم الحالي، معتبرا أن إمكانيات اللاعب لا تتناسب مع الأهلي بالإضافة لوصوله لسن الـ34 عاما وطلب “كولر” التعاقد مع مدافع شاب في الفترة المقبلة.

كما يدرس “كولر” مصير باقي اللاعبين المعارين وسط أنباء عن رفضه عودة عدد كبير منهم باستثناء صلاح محسن وكريم نيدفيد، ومنح الضوء الأخضر لإدارة النادي لتجديد إعارة الباقي ودراسة العروض المقدمه لعدد من اللاعبين.