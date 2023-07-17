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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنفيذ مشروعات خدمية في 10 قرى ضمن حياة كريمة في دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
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ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ملامح خطة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها الثانية بمركز دمياط، وذلك خلال ترؤسها لاجتماع آخر حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلى جميع الجهات المعنية.

تناول الاجتماع استعراض شامل لكافة المشروعات المقرر تنفيذها ضمن المبادرة بعدد ١٠ قرى بمركز دمياط والتى ستتضمن مشروعات خدمية بكافة القطاعات، وناقشت " المحافظ " موقف توافر الأراضى اللازمة لإنشاء منشآت خدمية ومحطات مياه وصرف صحى وكذلك مجمعات حكومية وزراعية..

فيما وقد أكدت " محافظ دمياط " على سرعة الانتهاء من الدراسات والمعاينات المطلوبة للأراضي المقترحة لإنشاء المشروعات للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية الخاصة بطبيعة كل مشروع،  وذلك لوضع خطة نهائية للتنفيذ، مؤكدة على إعطاء الاولوية لمشروعات المرافق، لافتة الى ان المحافظة حريصة على تحقيق محاور المشروع القومى العملاق الذى أطلقه فخامة السيد رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري وتحقيق طفرة بكافة الخدمات بالقرى.

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