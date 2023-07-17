محافظ دمياط تناقش موقف تنفيذ مبادرة حياة كريمة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وممثلى قطاعات المرافق والجهتين المُنفذة والاستشارية، حيث ناقشت "عوض" محاور الخطة الحالية لتنفيذ كافة إجراءات التنسيق بين جميع قطاعات المرافق؛ وذلك للبدء فى خطة رصف الطرق بالقرى التى تم الانتهاء من مد شبكات المرافق بها.

وأكدت "المحافظ" سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية لاستكمال محاور هذا المشروع القومى وتحقيق طفرة شاملة للقرى المدرجة بالمبادرة على كافة المستويات.

وبحثت عوض عددا من الملفات الخاصة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر، وذلك خلال اجتماع جاء برئاستها اليوم بحضور رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومديرى شركتى مياه الشرب و الصرف الصحي والكهرباء وعدد من مديرى الادارات المعنية بتلك الجهات.

واستعرضت الموقف الحالى للمنطقة و كذلك موقف المرافق بها، كما ناقشت آلية استكمال أعمال مد شبكات وخطوط الخدمة لمرفق الكهرباء للتقسيمات الغير مخدومة والتى ستتم من خلال قطاع الكهرباء؛ حيث وجهت "المحافظ" بسرعة إعداد الدراسات المطلوبة لتنفيذ هذا المخطط، بما يتناسب مع طبيعة المنطقة والرؤى المستقبلية لها مع ضرورة وضع تلك الدراسات بناءً على معاينة الوضع على أرض الواقع ، مؤكدة على ضرورة التنسيق بين القطاع والوحدة المحلية لتنفيذ ذلك.

وعلى جانب آخر، اطلعت "محافظ دمياط" على الإجراءات التى قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعد استلامها للمشروعات بالمنطقة، لاستكمال أعمال الشبكات للمياه والصرف الصحى ، كما ناقشت ملامح الخطة القادمة لتنفيذ تلك الأعمال.

ناقشت أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وذلك خلال اجتماع ترأسته اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومديري عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

شهد الاجتماع استعراض للمشروعات المقرر تنفيذها والأعمال التى سيتم استكمالها ضمن خطة هذا العام و عرض موقف الاعتمادات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال، كما اطلعت " المحافظ " على آخر المستجدات ببنود الخطة، وناقشت أيضًا آلية تلافى أي معوقات قد تبطئ معدلات التنفيذ .