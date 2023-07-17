وزير التنمية المحلية: العلاقات المصرية الكندية أتسمت بالقوة والتميز

قال اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية أن التعاون القائم بين الحكومة المصرية ودولة كندا كبير ومثمر، لمساعدة المزارعين والشباب بالإضافة إلي تمكين المرأة في الريف، مشيرًا إلي العلاقات المصرية الكندية الوثيقة التي لطالما اتسمت بالقوة والتميز، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك في تصريحات خلال توقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السيد لويس دوماس، السفير الكندي بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية من خلال مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر».

حضر فعاليات التوقيع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، نصر الدين حاج الأمين، المدير القطري لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، بالإضافة إلى قيادات وممثلي وزارة التعاون الدولي ومنظمة «فاو»، والسفارة الكندية، ووزارات التنمية المحلية والزراعة.

و قدم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على التعاون الكبير والمثمر بين الوزارتين ودعم وزارة التنمية المحلية والمحافظات في العديد من البرامج والمشروعات.

وأكد اللواء هشام آمنة علي ما يمثله هذا المشروع من أهمية كبيرة لتعزيز مرونة محافظات أسوان والبحيرة وكفر الشيخ من خلال تعاون مع عدد من الوزارات الشريكة على رأسها التعاون الدولي والزراعة والبيئة والمجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه المستوى المحلي والمبادرات المحلية تلعب دورًا رائدًا في التكيف والتصدي لتغيرات المناخ من خلال تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار للتصدي لتغير المناخ.