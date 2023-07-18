صفقات من أجل استعادة أحلام المدفعجية

دخل نادى أرسنال الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، سباق الميركاتو الصيفى الحالى بحصد صفقات قوية وهى الأغلى حتى الآن فى بريطانيا، من أجل استعادة أمجاده الغائبة من فترة كبيرة.

وشهد الميركاتو الصيفى للموسم الماضى، منافسة قوية وحصد خلالها صفقات قوية جعلته ينافس وبقوة على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز بعد غياب وصل لأكثر من 20 عاما.

حيث خسر الفريق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم 2022/2023، في الجولات الأخيرة من المسابقة بعدما ظل متصدرا الجدول وأصبح قريبا جدا من اللقب ولكنه أنهى الموسم في المركز الثاني 84، وبفارق 5 نقاط عن المتوج باللقب مانشستر سيتي.

وكشفت بعض التقارير الإنجليزية أن إجمالي الأموال التي أنفقها نادي أرسنال الإنجليزي منذ تولي ميكيل أرتيتا المدير الفني للمدفعجية 600 مليون جنيه إسترليني حتى الآن، منها 200 مليون خلال الميركاتو الحالى.

وتعتبر تلك الاستثمارات الضخمة التى تنفق فى هذه المرحلة المبكرة ضمن استعدادات أرسنال للعودة التي طال انتظارها إلى دوري أبطال أوروبا وهي علامة أخرى على ثقة النادي في المدرب الإسبانى ميكيل أرتيتا.

حيث تعاقد نادى أرسنال حتى الآن مع ديكلان رايس قادماً من وست هام مقابل 122 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ النادي وبريطانيا، وذلك بسبب أنباء عن اقتراب رحيل الثنائى جرانيت تشاكا وتوماس بارتي.

وتعاقد مع جوراين تيمبير من أياكس الهولندى بعقد دائم طويل الأمد مقابل 40 مليون يورو.

كما نجح فى فى إنهاء صفقة كاي هافرتز بعقداً طويل الأمد قادماً من تشيلسي مقابل 65 مليون جنيه استرليني مقسمين إلى 60 مليون استرليني بالإضافة إلى 5 ملايين استرليني حوافز، وبصفقة طويلة الأمد إيضاً تعاقد مع ريس نيلسون حتى يونيو 2027، مع خيار التمديد حتى 2028.

فيما رحل عن النادى الإنجليزى حتى الآن كل من جرانيت شاكا الذى انضم إلى باير ليفركوزن الألمانى في صفقة دائمة مقابل 25 مليون يورو، وعقد لمدة 5 مواسم، وكان تشابي ألونسو له عاملاً حاسماً فى اتمام تلك الصفقة.

كما رحل ميتلاند نايلز عن النادي بشكل مجاني بعد نهاية عقده، وبابلو ماري يوقع لمونزا الإيطالي.

