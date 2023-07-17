انتحار شخص شنقًا داخل مسكنه بمدينة الشيخ زايد

أقدم أحد الأشخاص على إنهاء حياته شنقا داخل مسكنه بالمجاورة الثالثة الحي ال12 بمدينة الشيخ زايد.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور علي جثة أحد الأشخاص مشنوقا داخل مسكنه بالمجاورة الثالثة الحي ال12 بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وجاري سؤال أهلية المتوفي للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.