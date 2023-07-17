إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة بنفق الأزهر

أصيب 7 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب سيارة بنفق الأزهر بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بنفق الأزهر.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص وجري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.