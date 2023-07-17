فاركو ينافس سموحة على ضم ميسي الأهلي

دخل مسئولو نادي فاركو في منافسة مع نادي سموحة، من أجل التعاقد مع مصطفى سعد ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتقل ميسي إلى نادي سموحة في الموسم الذي قارب على الانتهاء، ويرغب فرج عامر رئيس النادي السكندري في شراء عقد اللاعب من القلعة الحمراء.

بينما دخل فاركو في المنافسة خلال الساعات القليلة الماضية، وأبدى رغبة قوية في ضم اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

ويحسم النادي الأهلي مصير اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق استمرار إعارة اللاعب ورفض بيعه نهائيا.