موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنيستيري في البطولة العربية

يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه خوان كارلوس أوسوريو، للقاء الاتحاد المنيستيري التونسي، في أول مباراة للفريق الأبيض بالبطولة العربية للأندية "كأس بن سلمان" التي ستقام بالسعودية نهاية الشهر الجاري.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد المنيستيري مساء يوم الجمعة 28 يوليو الجاري على استاد الملك فهد الرياضي بالطائف، وذلك بحضور جماهيري.

ويقع الزمالك بالبطولة العربية في مجموعة قوية تضم معه، النصر السعودي، الاتحاد المنيستيري التونسي، الشباب السعودي.

ومنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام، وذلك عقب مواجهة فاركو.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته، يوم السبت المُقبل استعدادًا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الحالي.

ويخوض الزمالك أولى مبارياته بالبطولة العربية للأندية يوم 28 من شهر يوليو الجاري مع فريق الاتحاد المنيستيري التونسي، ثم يلعب مع الشباب السعودي يوم 31 يوليو، ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس.