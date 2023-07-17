سيراميكا كليوباترا يفاضل بين ثلاثة مدربين لتدريب الفريق

يفاضل فريق سيراميكا كيلوبترا بين ثلاثة مدربين لخلافة حلمي طولان المدير الفني السابق للفريق، والثلاثة مدربين هم طارق العشري، وتامر مصطفى، وأيمن الرمادي.

ومن المنتظر أن يحسم سيراميكا كليوباترا قراره خلال ساعات، لكي يتسنى للمدرب الجديد تدريب الفريق قبل نهائي كأس الرابطة.

وقال حلمي طولان في تصريحات صحفية، "تمت إقالتي من تدريب سيراميكا كليوباترا، جئت في مهمة واضحة لإنقاذ الفريق من الهبوط، ونجحت فيها".

وقاد أيمن الرمادي أسوان هذا الموسم وحقق نتائج جيدة في بداية ولايته، قبل تراجع المستوى وهبوط الفريق إلى الدرجة الثانية، فيما أحدث تامر مصطفى طفرة رائعة في نتائج إنبي، ليخرجهم من مراكز الهبوط وينهي الموسم في المركز السادس.

أما طارق العشري، فبدأ الموسم مع سموحة قبل أن ينتقل لتدريب فاركو ويحقق معهم نتائج جيدة كذلك، قبل رحيله عن تدريب الفريق منذ أسبوعين.

ويخوض سيراميكا كليوباترا نهائي كأس الرابطة المصري يوم السبت المقبل أمام النادي المصري على استاد برج العرب.