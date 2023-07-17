الرئيس التركي: قواتنا لن تخرج من سوريا خلال تلك الفترة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن القوات التركية المتواجدة في سوريا خلال تلك الفترة تحارب الكثير من التنظيمات الإرهابية، لافتًا إلى أنه من الصعوبة أن تخرج تلك القوات من سوريا خلال تلك الفترة.

وأضاف “أردوغان” أن الرئيس السوري بشار الأسد طالب تركيا بخروج كافة قواتها من الأراضي السورية، معبرًا: "هذا ليس ممكنًا"، ولفت أردوغان إلى أنه يبحث ذلك الملف خلال لقاءه مع الرئيس السوري المرتقب خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن وزراء خارجية كلًا من إيران وسوريا وتركيا وروسيا عقدوا لقاءًا يستهدف حل الكثير من المشاكل العالقة في سبيل حل الخلافات بين تركيا وسوريا، حيث اشترط الجانب السوري ضرورة انسحاب القوات التركية كافة من الأراضي السورية، قبيل أي محادثات مباشرة بين الرئيسين التركي والسوري.