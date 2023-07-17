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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كشف حساب لمشوار الاتحاد السكندري تحت قيادة الصربي زوران بعد رحيله رسميًا

زوران مانولوفيتش يرحل رسمياً عن تدريب الاتحاد السكندري

كشف حساب لمشوار الاتحاد
كشف حساب لمشوار الاتحاد السكندري تحت قيادة الصربى زوران
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ترصد «البوابة نيوز» كشف حساب مشوار الاتحاد السكندري تحت قيادة الصربى زوران مانولوفيتش، الذى رحل مؤخرًا عن تدريب الفريق السكندري رسميًا بناءً على رغبته في إنهاء التعاقد مع النادي.

وكانت إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، قد أعلنت منذ قليل عن إنهاء التعاقد مع الصربي زوران مانولوفيتش، الذى كان جدد تعاقد في وقت سابق لموسم إضافي.

مشوار الاتحاد السكندري تحت قيادة الصربى زوران مانولوفيتش 

خاض الاتحاد السكندري تحت قيادة الصربى زوران مانولوفيتش، موسم كامل مكون من ٣٤ مباراة، فاز في ١٢ مباراة، وتعادل في ٧، وخسر في ١٥ مباراة.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم في المركز الثامن برصيد ٤٣ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

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